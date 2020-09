Tag der Wahrheit! Dominic Thiem prallt in der Nacht von Samstag auf Sonntag (zweite Partie nach 1 Uhr) in New York auf den Kroaten Marin Cilic, will zum fünften Mal bei den US Open ins Achtelfinale einziehen. „Das wird allerdings nicht leicht“, sagt der 27-Jährige, „weil Cilic für mich zu den besten Spielern der letzten zehn Jahre zählt.“ Das Spiel findet in der „Night Session“ im Arthur-Ashe-Stadion statt.