Das in die A-Liga der Nations League aufgestiegene Bosnien-Herzegowina verpasste in Florenz eine Überraschung knapp. Gegen Italien kam das Team beim Debüt von Trainer Dusan Bajevic zu einem achtbaren 1:1. Israel kam in der Liga B (Gruppe 2) beim Debüt von Teamchef Willibald Ruttensteiner zu einem 1:1-Auswärtsremis in Schottland.