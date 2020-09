Entgegen früherer Ankündigungen könnten die Lifte im Skigebiet Gaißau-Hintersee doch in diesem Winter aufsperren. „Wir brauchen noch die Pachtverträge und die Konzession für die Lifte“, sagt Berthold Lindner, einer der beiden neuen Eigentümer. Vor allem die Verhandlungen mit den Grundbesitzern stocken. In der Region geht man jedenfalls fix von einem Start in diesem Winter aus. „Das wäre wichtig für uns alle, es schaut gut aus“, sagt Krispls Bürgermeister Andreas Ploner (ÖVP) der „Krone“.