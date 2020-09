„Bei meinem ersten Hund wollte ich alles richtig machen“, sagt der junge Angeklagte am Freitag beim Prozess in Ried. Damit schätzt er sich aber völlig falsch ein. Nach der Abnahme des sechs Monate alten Schäfers stellten Tierärzte Hämatome am Kopf des Tiers, Würgemale und eine krasse Unterernährung fest. Der ehemalige Besitzer erklärt dies mit Spielen zwischen Hund und Katze.