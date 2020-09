Ärzte arbeiten von zwei Seiten

„Man muss sich das so vorstellen: Ein Roboterarm, wie er sonst zum Beispiel an einer Fertigungsstraße in der Industrie aufgestellt ist, bewegt sich mit Affentempo rund um den Kopf und nimmt jede Veränderung auf. Dazu werden Kontrastmittel gespritzt, dadurch sind die Blutgefäße besser sichtbar. Wir arbeiten von zwei Seiten, ein Chirurg von außen und ein zweiter Arzt mit einem Katheder, der durch die Leiste eingeführt wird“, erklärt Andreas Gruber, Vorstand der Uniklinik für Neurochirurgie.