Verschiebung, Absage oder Open-Air-Fest

Immer mehr Direktoren, Lehrer und Eltern raten den Jugendlichen mittlerweile zu einer Absage des klassischen Maturaballs. „Da die Unsicherheit einfach da ist, wie sich die Situation in den kommenden Wochen und Monaten verändert, machen Verschiebungen in den Sommer durchaus Sinn“, sagt Zink. So hat gestern etwa das BORG Monsberger seinen Ball am 11. Dezember endgültig abgesagt: „Wir planen jetzt eben ein Sommerfest.“ Auch das BORG Eisenerz hat den Termin am 17. Oktober bereits auf den 25. Juni 2021 verlegt.