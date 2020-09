Der Augsburg-Legionär jubelt nicht groß, bekreuzigt sich und zeigt mit beiden Zeigefingern in den Nachthimmel von Oslo. Gut möglich, dass er gleich nach seinem Treffer auch an seinen Vater gedacht hat. Werner Gregoritsch hat vor knapp zwei Wochen bei einem VIP-Tennis-Turnier in Wien einen leichten Herzinfarkt erlitten. Dem U21-Teamchef wurde mittlerweile ein Stent eingesetzt und befindet sich am Weg der Besserung.