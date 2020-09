Weil es für seine Handyreparatur keine Garantie mehr gab, drehte ein Kunde am Freitag in einem Geschäft im Einkaufszentrum Lentia in Linz durch: Er zerbrach dem Verkäufer die Brille und setzte einem Mitarbeiter, der ihm bei der Flucht aus dem Geschäftslokal gefolgt war, ein Messer an den Hals. Die Fahndung läuft.