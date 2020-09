In der Landesregierung gibt es gleich viele Männer wie Frauen. Doch auf anderen Ebenen sieht der Anteil völlig anders aus: Nur 7,7 Prozent der steirischen Bürgermeister sind weiblich. Geht die Entwicklung so weiter, dauert es noch 605 Jahre, bis unter den Stadtchefs (und -chefinnen) halbe-halbe herrscht. Die Grünen wollen nun mit zwei Gesetzesinitiativen zur Quote auf Gemeindeebene und im Landtag vorpreschen.