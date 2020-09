„Lass uns nicht gehen“

„Meine Frau - obwohl ihr ein Abschied natürlich in der Seele wehgetan hätte - hat mich unterstützt und mir den Rücken gestärkt“, verrät Messi weiter gegenüber „goal“. Mateo, sein vierjähriger Sohn hätte die Situation hingegen noch nicht so begreifen können. „Aber Thiago (7) ist ja schon älter. Er hörte etwas von der Sache im Fernsehen, machte sich schlau und fragte ein paar Dinge. Ich wollte nicht, dass er irgendetwas davon erfährt, dass er Barcelona vielleicht verlassen muss, auf eine neue Schule gehen und neue Freunde kennenlernen würde. Er flehte mich an und sagte: ‘Lass‘ uns nicht gehen‘. Es war wirklich sehr, sehr hart. Und natürlich vollkommen verständlich.“