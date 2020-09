Der Unfall war am Donnerstag um 23.30 Uhr auf der Süduferstraße im Stadtgebiet von Klagenfurt, in Richtung Süden geschehen. Durch die Wucht des Anpralls am Oberarm wurde der rechte Außenspiegel des PKW abgerissen und an der Unfallstelle sichergestellt. Nach umfangreichen Ermittlungen kann der Spiegel einem Alfa 159, Modell 939, blau lackiert, zugeordnet werden.