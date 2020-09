Clemens Auer, Co-Leiter der Corona-Kommission, geht nicht davon aus, dass in Wien die am Freitag gestartete Corona-Ampel kommende Woche auf grün springt. „Es kann durchaus sein, dass es ein wöchentliches hin und her gibt“, sagte er in ORF-„Wien heute“. Er gehe aber davon aus, dass in Wien die Infektionsentwicklung ein mittleres Risiko darstellt. „Das ist jetzt seit einiger Zeit sehr konstant.“