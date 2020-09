Schulen öffnen erst am 21. September

Der Start der öffentlichen Schulen der Millionenmetropole - mit teils Online- und teils Unterricht an Ort und Stelle - wurde von der kommenden Woche auf den 21. September verschoben. Ein College im Norden des Bundesstaates New York, die State University of New York at Oneonta, musste wieder schließen, nachdem mehr als 500 Studenten sich wohl nach Partys mit Corona infiziert hatten. Der Unterricht solle nun online fortgesetzt werden, teilte das College in der Nacht zum Freitag (Ortszeit) mit.