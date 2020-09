Bei Lukas Grozurek klemmt es hingegen - der 28-Jährige hängt mit seinem Wechsel in der Warteschleife. Der letzte Formcheck vor dem Ligastart nächste Woche gegen St. Pölten steigt heute (14.30) im Trainingszentrum Messendorf gegen Erstligist Kapfenberg. 500 Zuschauer sind zugelassen. Die gute Nachricht vor dem Test-Derby: Sturm ist wieder seuchenfrei! Jene zwei Profis, die vor zwei Wochen positiv auf Covid-19 getestet wurden, stehen wieder im Training.

Verstärkung rückt an

Kapfenberg hat sich bei einem Teambuilding-Camp in Mariazell/Gußwerk auf den Saisonstart (11. 9. daheim gegen Titelfavorit Innsbruck) eingestimmt. Mit einem Basilika-Besuch und einer Wanderung auf die Bürgeralm hat Coach Abdulah Ibrakovic die „Heimkehrer“ Elvedin Heric, Michael Lang, Dominik Kotzegger willkommen geheißen - die neue Verträge erhalten sollen, genauso wie Mario Grgic.