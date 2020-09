In der Formel 1 gibt es zwei neue Coronavirus-Fälle! Wie der Rechteinhaber und der Automobil-Weltverband am Freitag mitteilten, seien vor dem Grand Prix von Italien in Monza zwei von insgesamt 5.704 Tests unter Fahrern, Teammitgliedern und weiteren Mitarbeitern positiv gewesen. Details nannte die Formel 1 wie gewohnt nicht.