Dabei adelte der Ex-Weltmeister Hartberg: „Mauro hat unsere erste Halbzeit sehr gut gefallen. Dazu war er begeistert von der Geschichte, die Hartberg in den letzten Jahren erlebt hat. Dieses Lob freut mich.“ Lustige Anekdote am Rande: Auch Enrique, den Schopp nur kurz „Professor“ nennt, war im Stadion: „Er war zu meiner Zeit bei Brescia persönlicher Trainer von Roberto Baggio, arbeitet jetzt mit Mauro. Er hat mir heute geschrieben, ob ich nicht in Graz bin, weil sie gegen Hartberg spielen würden. Er hat nicht gewusst, dass ich Trainer bin“, lacht Schopp, dem der letzte Test vorm Ligastart in Altach gut gefiel: „Nur in der Endzone müssen wir konsequenter werden...“