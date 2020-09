Mercedes ist auch beim Auftakt zum Grand Prix von Italien in Monza das tonangebende Team gewesen. Nach Bestzeit von Valtteri Bottas im ersten Training erzielte Weltmeister Lewis Hamilton am Nachmittag mit 1:20,192 Min. Tagesbestzeit vor seinem finnischen Teamkollegen. Doch mit dem „Party-Modus“ ist es jetzt endgültig vorbei. Sebastian Vettel kam beim Ferrari-Heimspiel nach einen Unfall am Vor- und einem Dreher am Nachmittag über Platz 12 nicht hinaus.