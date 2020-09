Ein unglaublicher Fall von „Animal Hoarding“ - also dem krankhaften Sammeln von lebenden Tieren - wurde jetzt in Wien bekannt. In ihrer Wohnung von überschaubarer Größe im 20. Gemeindebezirk hortete eine Frau nicht weniger als 62 Katzen. Aufmerksame Nachbarn schlugen rechtzeitig Alarm. Alle Tiere wurden gerettet!