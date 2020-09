Kiesenhofer Zweite bei Bergetappe der Ardeche-Tour

Die Niederösterreicherin Anna Kiesenhofer belegte indes auf der 2. Etappe der Ardeche-Radrundfahrt in Frankreich den zweiten Platz. Die 29-jährige ÖRV-Meisterin im Einzelzeitfahren kam nach 90 Kilometern der Bergetappe zeitgleich mit der Spanierin Mavi Garcia ins Ziel, die ihren Vortageserfolg wiederholte. In der Gesamtwertung ist Kiesenhofer mit fünf Sekunden Rückstand Zweite. Die in der Schweiz arbeitende Mathematikerin hatte die Ardeche-Rundfahrt 2016 auf dem zweiten Platz beendet und eine Etappe am Mont Ventoux gewonnen.