Die Gauner sitzen in Callcenter in der Türkei

Waren bei den berüchtigten Neffen-Trick Polen die Täter, so sitzen die Kautionsbetrüger in der Türkei. Beiden gemeinsam ist, dass sie schwer zu verhaften sind. Es gingen auch mehrere Erpressungsmails bei Firmen ein, in denen mit Bomben gedroht wurde. Auch hier hat niemand bezahlt.