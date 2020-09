Seit der Entdeckung großer Gasvorkommen im Mittelmeer tobt der Streit um deren Ausbeutung. Die Türkei in Person von Staatschef Recep Tayyip Erdogan droht bereits mit Krieg, Griechenlands Marine führt in der östlichen Ägäis Manöver durch - kurzum: Es wird heftig mit den Säbeln gerasselt. Wer im Recht ist, lässt sich schwer sagen. Walter Feichtinger, Experte für Sicherheitspolitik, und Kurt Seinitz, Außenpolitik-Experte der „Krone“, analysieren die verfahrene Lage in „Moment mal“ bei Moderatorin Damita Pressl.