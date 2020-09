Beziehung mit Magd im Fokus

Lepka greift dabei jenen Teil der Flucht auf, wo „Friedl“ – so die Überlieferung – Schutz bei einer Bauernfamilie suchte. Den Fokus legt der Regisseur dabei auf die Beziehung zwischen dem Erzherzog und einer Magd, die ihm bei der Flucht hilft. Die aus der Not entstandene Schicksalsgemeinschaft erinnert an heutige gesellschaftliche Werte wie Mut und Zivilcourage. Dabei sprechen die Schauspieler eine leicht verständliche Mischung aus Hochdeutsch und Ötztaler Dialekt. Die Spiel- und somit auch Gehzeit beträgt rund sechs Stunden.