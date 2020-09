Sie werden nächsten Donnerstag 60. So mancher echter Kommissar denkt da schön langsam an die Pension.

Also, ich habe nie in so Zeitabschnitten gedacht. Da war immer so ein anderes Energieaggregat, das mir wichtiger war und nach wie vor ist - und das ist die Neugier. Die wurde bei mir nie gestillt. Manchmal bin ich überrascht, dass ich noch immer so neugierig bin. Es gibt noch so viel Dinge, die ich noch gerne hinterfragen, wahrnehmen und lernen würde (lacht). Also ich glaube, ich muss schon sehr alt werden, um das noch alles zu schaffen.