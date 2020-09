Was ist es, das Sie antreibt, zwei- bis dreimal wöchentlich Crossfit zu machen?

Ich quäle mich einfach gern, und bei Teamsport kriegt mein Kopf nicht so schnell mit, dass es mit meinem Körper schon ziemlich an die Belastbarkeitsgrenze geht. Hier spornen dich die anderen an, da fühlt sich diese Qual gut an. Ich bin einer, den ständig viele Gedanken beschäftigen, und es fällt mir oft schwer abzuschalten. Das gelingt mir beim Sport sehr gut, weil da kannst du dich auf nichts anderes konzentrieren. Der Sport holt dich in den Moment.