Am Donnerstagabend ereignete sich auf der Wiener Bundestraße (B1), von Frankenmarkt in Richtung Straßwalchen, ein Verkehrsunfall. Ein 34-jähriger Salzburger erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades. Laut Zeugenaussagen fuhr der Salzburger mit seinem Motorrad in Schlangenlinien, bevorer in weiterer Folge zu Sturz kam und von der Fahrbahn geschleudert wurde.