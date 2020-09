Seemann kam bei der Explosion ums Leben

Nach Angaben der sri-lankischen Marine hat der Brand die Fracht noch nicht erreicht, doch zeigte auch sie sich zunehmend besorgt. Die unter panamaischer Flagge fahrende New Diamond hatte nach einer Explosion im Maschinenraum und einem Brand am Donnerstag in der Früh einen Notruf abgesetzt. 22 der 23 philippinischen und griechischen Besatzungsmitglieder wurden gerettet, ein philippinischer Seemann kam nach Angaben der Behörden bei der Explosion eines Heizkessels ums Leben.