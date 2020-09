Fataler Unfall am Freitagvormittag im Tiroler Unterland: Ein 86-jähriger Pkw-Lenker hat auf der Pillersee-Landesstraße in St. Ulrich am Pillersee (Bezirk Kitzbühel) eine vierköpfige Fußgängergruppe erfasst. Ursache dürfte ein Sekundenschlaf gewesen sein.