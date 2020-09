„Wir tragen zwischen den Drehs Mund-und-Nasen-Schutz. Jeder wird einmal in der Woche getestet, jeden Morgen wird Temperatur gemessen, Mund-Nasen-Masken müssen immer getragen werden, und Sicherheitsabstände werden eingehalten“, verriet Forcher kürzlich über die erschwerten Bedingungen am „Bergdoktor“-Set. Das Thema Corona wird in den neuen Folgen inhaltlich allerdings nicht aufgegriffen. „Ich denke, wir haben alle schon genug damit im echten Leben zu tun“, ist sich die Serien-Beauty sicher.