Die Richtervereinigung befürchtet wegen der geplanten neuen Regeln gegen Hass im Netz einen Anstieg an Verfahren und somit einen deutlichen Mehraufwand. Zusätzliche Personalressourcen seien im Entwurf der Regierung jedoch keine berücksichtigt, kritisierte Präsidentin Sabine Matejka in einem Interview. Justizministerin Alma Zadic (Grüne) zeigte Verständnis und will abwarten.