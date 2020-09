Für Graz leuchtet die Corona-Ampel gelb: Im Gegensatz zu Linz will die Grazer Stadtregierung die strengeren Regeln befolgen, so Bürgermeister Siegfried Nagl am Freitag. Für Minister Rudolf Anschober gibt es aber aus Graz auch die „gelbe Ampel“: „Wir hätten uns eine bessere Kommunikation gewünscht.“