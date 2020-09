Trump dementiert umgehend

Trump selbst dementierte den Bericht am späten Donnerstagabend, nachdem das Weiße Haus die Anschuldigungen bereits als „ekelhafte, groteske und verwerfliche Lügen“ verurteilt hatte. Am Rande einer Wahlkampfveranstaltung in Pennsylvania sagte Trump: „Jemand erfindet diese furchtbare Geschichte, dass ich nicht (auf den Friedhof) gehen wollte.“ Er sei bereit zu „schwören, dass ich so etwas nie über unsere gefallenen Helden gesagt habe“.