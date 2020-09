ÖVP für zwei Verhandlungstage pro Woche

Die ÖVP will mit dem U-Ausschuss „so schnell wie möglich“ beginnen, betonten Klubobmann Markus Ulram und der Zweite Landtagspräsident Georg Rosner. Dem Einsetzungsantrag sei stattgegeben worden: „Unsere Mühen haben sich vorläufig gelohnt, damit wir für diese Aufklärung einmal den ersten Startschuss geben können“, so Ulram. Die ÖVP spreche sich dafür aus, dass aufgrund der Kürze des Verfahrenszeitraums der U-Ausschuss an zwei Tagen in der Woche stattfindet.