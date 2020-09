Die Enttäuschung über den Last-Second-Ausgleich der Spanier hatte Joachim Löw ziemlich schnell überwunden. Nach dem 1:1 in Deutschlands erstem Auftritt in der diesjährigen Nations League am Donnerstagabend waren dem Bundestrainer andere Themen viel wichtiger als das Resultat. Sorgen bereitet Löw viel mehr der enge Terminplan und die hohe Belastung bis zur EM im Sommer 2021.