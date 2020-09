„Wir haben damit ein wichtiges Präventionsinstrument erhalten, mit dem es uns möglich sein wird, nötige Maßnahmen zu setzen, um eine Verbreitung des Virus zu verhindern“, so Kaiser. Die Zahl der aktuell Erkrankten, die Clusteranalyse, die Anzahl der Testungen sowie die zur Verfügung stehenden Intensivbetten sind Parameter für die Empfehlungen an die Bundesländer. „Uns ist bewusst, dass einer der wichtigsten Faktoren in vielen Bereichen, nämlich die Planbarkeit, auch in nächster Zeit unter der außergewöhnlichen Situation leiden wird. Voraussetzungen können sich jetzt zumindest ein Mal wöchentlich verändern“, bedauerte der Landeshauptmann.