Nach ihrem schockierenden positiven Covid-19-Test von Donnerstag will sich Ivona Dadic so rasch wie möglich einer zweiten Kontrolle unterziehen. Die 26-Jährige, die am vergangenen Wochenende in Götzis bei widrigen Bedingungen eine sensationelle Weltjahresbestleistung im Siebenkampf aufgestellt hatte, kann sich das positive Testergebnis weiterhin absolut nicht erklären. Als Konsequenz wird sich auch ihr Trainerstab einem Covid-19-Test unterziehen.