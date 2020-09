Für Luger, der sich inhaltlich mit dem oberösterreichischen ÖVP-Landeshauptmann Thomas Stelzer auf einer Linie sieht, ist die „Farbgebung absolut nicht nachvollziehbar und steht in keiner Relation zur Realität in der Stadt“. Man sei „einigermaßen überrascht, um nicht zu sagen entsetzt“ gewesen. Der Linzer Stadtchef hatte gegenüber der „Krone“ bereits in einer ersten Reaktion am Donnerstagabend von Willkür gesprochen: „In Oberösterreich und in Linz ist die Lage unter Kontrolle und stabil. Diese Entscheidung ist willkürlich und nicht nachvollziehbar.“ Am Freitag nannte er die Ampel einen „veritablen Fehlstart“, salopp gesagt einen „Murks“.