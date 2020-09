Das Beste, was Handball-Österreich zu bieten hat, jede Woche live auf krone.at und krone.tv - die Sportfans kommen damit voll auf ihre Rechnung. Mit Westwien und Hard betreten zwei absolute Titelkandidaten in Runde eins zu unserer ersten Übertragung die große Bühne. Ab 18 Uhr können Sie am Sonntag live dabei sein.