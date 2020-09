Es war als nette Geste gedacht, bringt aber viele Eltern nun auf die Palme: Am Montag besuchten Harry und Meghan ein Vorschul-Lernzentrum in Los Angeles, um dort mit den Kindern Blumen in die Beete des Gartens zu pflanzen. Doch während sich die Sussexes bei diesem Charity-Termin von ihrer bodenständigen Seite zeigten, hagelt es Kritik von den Eltern, die diesen Besuch in Zeiten der Corona-Pandemie infrage stellten.