Sirenenheulen in Althofen! Beim Eintreffen der Feuerwehren im Industriepark Süd stand die LKW-Zugmaschine bereits in Vollbrand. Sofort wurde durch zwei Atemschutztrupps der FF Althofen ein Erstangriff mit zwei Löschleitungen vorgenommen. Die Wasserversorgung wurde durch Zubringerleitungen der Feuerwehren Guttaring und Kappel am Krappfeld sichergestellt. Ein Übergreifen der Flammen auf den voll beladenen Tanksattelanhänger konnte zum Glück verhindert werden, ebenso eine Brandausbreitung auf angrenzende Gebäude.