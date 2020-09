„Habe schon vieles durchgemacht, werde auch das überstehen“

„Ich habe schon vieles durchgemacht, ich werde auch das überstehen“, sagte Berlusconi im telefonischen Gespräch mit Mitgliedern seiner Forza Italia. Er will trotz der Ansteckung Wahlkampf für seine Partei in Hinblick auf die Regional- und Teilkommunalwahlen am 20. und 21. September machen - vorerst in Form von Interviews.