Richterin Gabriele Glatz befragte in dem Prozess gegen einen Anästhesisten und einen Kinderchirurgen wegen grober fahrlässiger Tötung am Landesgericht eine leitende Ärztin der Landeskliniken als Zeugin. Die Medizinerin war am Abend des 16. April 2018 zu Hilfe gerufen worden, weil der 17 Monate alte Bub im Zuge einer OP wegen eines wenige Millimeter großen Blutschwammes sein Erbrochenes eingeatmet hatte. „Das erste was ich gesehen habe, war ein graues lebloses Kind in Seitenlage auf dem OP-Tisch“, schilderte die Oberärztin im Beisein von Davids Vater Thomas G. Sie habe den Buben anschließend umgedreht und versucht sein Erbrochenes abzusaugen, so die Intensivmedizinerin. In der Lunge des Kindes habe sich jedoch „sehr viel Erbrochenes befunden“, gab die Zeugin an.