In Brandenburg wird Model Y gebaut

Musk will in seiner neuen E-Auto-Fabrik in Brandenburg eine neue Version des Model Y bauen und dabei die klassische Art der Autoproduktion hinter sich lassen. „Es ist nicht nur eine Kopie des Model Y, es ist ein radikaler Neuentwurf der Technologie, wie ein Auto gebaut wird“ erklärte Musk in einem Video, das am Donnerstag auf der Fan-Webseite „Teslarati“ veröffentlicht wurde.