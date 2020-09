Ein 79 Jahre alter Obersteirer hat seit Mai 2017 Hermann Hartleb, Bürgermeister von St. Georgen ob Judenburg, in rund 60 Briefen verleumdet. Der Mann wurde im August schließlich von Kriminalisten ausgeforscht. Als Motiv gab er bei der Befragung Eifersucht an. Er hatte bei dem Politiker offenbar eine Beziehung mit seiner Frau vermutet, was sich aber als haltlos herausstellte.