Eine Rückkehr in den österreichischen Städten auf das Niveau von 2019 erwartet Kraus-Winkler erst 2024. In den vergangenen 20 Jahren sei die Stadthotellerie der Wachstumstreiber im Tourismus gewesen. Seit 2000 habe es in den Städten fast eine Verdoppelung der Nächtigungen gegeben. „Wir müssen alles machen, dass wir so viele wie möglich durch das Tal der Tränen bringen“, sagte Mahrer. In 14 Tagen soll das Konzept fertig sein.