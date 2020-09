Am 30. August 2020 gegen 2.40 Uhr kollidierte ein vorerst unbekannter Fahrzeuglenker in der Gemeinde Haigermoos, im Bezirk Braunau am Inn mit dem gemauerten Sockel eines landwirtschaftlichen Nebengebäudes und fuhr anschließend ohne jegliche Maßnahmen zu setzen davon. Durch den heftigen Anprall wurde der gemauerte Sockel des alten Holzstadels gänzlich durchbrochen.