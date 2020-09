Er und Kim hätten damals schon alle Vorkehrungen getroffen, erläuterte der 43-Jährige nun. „Es war meine Frau, die sagte: ,Das ist meine Seele.‘ Trotzdem besaß sie diese Pillen.“ Im Nachhinein sei es für ihn eine schreckliche Vorstellung, ein Leben so zu beenden, zeigte sich Kanye aufgewühlt. „Überleg mal: Man nimmt diese Pillen und am nächsten Morgen ist das Baby weg - sie hatte diese Pillen bereits in ihrer Hand.“