Während Bulls-Trainer McIlvane weiter ohne die zwei neuverpflichteten Übersee-Neuzugänge Schofield und Chorney auskommen muss, hat er einen neuen Jung-Legionär unter seinen Fittichen: Nach John-Jason Peterka wechselte auch Justin Schütz auf Leihbasis (bis zum DEL-Start) von München nach Salzburg. „Es ist ein bisschen wie nach Hause kommen“, erklärt der in Kassel geborene 20-jährige Deutsche, der ab 2014 bereits vier Jahre in der Eishockey-Akademie in Liefering absolviert hat, nun wieder alte Kumpel trifft. Gedraftet wurde Schütz 2018 vom NHL-Klub Florida Panthers.