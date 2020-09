„Sand im Getriebe“

Die ISPA unterstützt zwar das Ansinnen der Bundesregierung, „dass alle Menschen die Vorzüge des Internets ohne Angst vor illegalen Anfeindungen nutzen können“, wie sie in ihrer Stellungnahme schreibt. Dabei dürfe aber nicht vernachlässigt werden, die geplanten Maßnahmen in einem gesamteuropäischen Kontext zu bewerten, mahnte ISPA-Generalsekretär Maximilian Schubert, für den die „national betriebene Fragmentierung“ von einem „schockierenden Mangel an Vertrauen in die Arbeit der EU-Institutionen“ zeuge.