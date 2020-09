Jetzt geht‘s also in den königlichen Park von Monza, wo man seit 2013 keinen Stockerlplatz einfahren konnte. „Das ist nicht gut zu hören“, klagt Marko, der trotzdem Zuversicht durchklingen lässt. „Klar, Spa und Monza sind nicht die optimalen Strecken für uns, aber wir sind in Belgien, obwohl wir das Potenzial des Autos nicht optimal nutzen konnten, Dritter geworden. Und jetzt müssen wir einmal schauen, wie sich die Auswirkungen durch die Abschaffung des Party-Modus (nur eine Motoreinstellung in Qualifying und Rennen) darstellen“, sinniert Marko.