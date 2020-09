An bis zu 20 Stationen werden Schüler, Kinder, Familien und Besucher vorbeiwandern und sich Eindrücke aus der Vergangenheit holen können. Sogar eine nachgebaute Palisade, also eine Überwachungs- und Sperranlage, steht am Plan und kann besichtigt werden. Zudem soll auch eine römische Kutsche nachkonstruiert werden. Auf Schautafeln finden die Gäste zahlreiche Informationen und Erzählungen der historischen Entdeckungen in dieser Region.